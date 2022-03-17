الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 02:43 م

شاهد.. إنقلاب سيارة وسقوطها مقابل صخرة الروشة بمشهد مرعب

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الوكيل الإخباري - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط سيارة في منطقة الدالية المواجهة لصخرة الروشة في بيروت بمشهد مرعب، ويظهر الفيديو تجمهر الناس الموجودين في المنطقة.

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وبعد التدقيق تبين أن الحادث هو من ضمن المشاهد التصويرية للمسلسل الرمضاني البناني للموت .

 

 

 

الفن 

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