شاهد.. إنقلاب سيارة وسقوطها مقابل صخرة الروشة بمشهد مرعب

الوكيل الإخباري - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط سيارة في منطقة الدالية المواجهة لصخرة الروشة في بيروت بمشهد مرعب، ويظهر الفيديو تجمهر الناس الموجودين في المنطقة.



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وبعد التدقيق تبين أن الحادث هو من ضمن المشاهد التصويرية للمسلسل الرمضاني البناني للموت .



pic.twitter.com/CK13lTmgi7 تداول ناشطون مشهد انقلاب سيارة في منطقة الدالية في مواجهة صخرة الروشة في بيروت تبين انه ضمن تصوير مسلسل رمضاني لبناني اسمه #للموت March 17, 2022

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