شاهد.. إنقلاب سيارة وسقوطها مقابل صخرة الروشة بمشهد مرعب

الوكيل الإخباري - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط سيارة في منطقة الدالية المواجهة لصخرة الروشة في بيروت بمشهد مرعب، ويظهر الفيديو تجمهر الناس الموجودين في المنطقة.
وبعد التدقيق تبين أن الحادث هو من ضمن المشاهد التصويرية للمسلسل الرمضاني البناني للموت .
تداول ناشطون مشهد انقلاب سيارة في منطقة الدالية في مواجهة صخرة الروشة في بيروت تبين انه ضمن تصوير مسلسل رمضاني لبناني اسمه #للموت .— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) March 17, 2022
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