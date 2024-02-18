شاهد اسطوانات الغاز تسبح بين المنازل في سوريا

الوكيل الإخباري - أوقفت الأمطار الغزيرة، فجر السبت، العمل بوحدة تعبئة الغاز "سنجوان"، في سوريا.





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وأدّت السيول بإحداث أضرار في التجهيزات الفنية للمعمل، وتحطّمت البوابات المعدنية لوحدة التعبئة.



كما جرفت السيول عدداً كبيراً من اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

أمطار غزيرة غير مسبوقة على مدينة اللاذقية بسوريا فجر اليوم مما جعل السيول تدخل محل كبير للوقود وجرفت معها الآلاف من اسطوانات الغاز. pic.twitter.com/Rl8RThQHOG February 17, 2024

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