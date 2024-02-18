الأحد 18-02-2024
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الأحد، 18-02-2024 10:59 ص

شاهد اسطوانات الغاز تسبح بين المنازل في سوريا

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الوكيل الإخباري -  أوقفت الأمطار الغزيرة، فجر السبت، العمل بوحدة تعبئة الغاز "سنجوان"، في سوريا.

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وأدّت السيول بإحداث أضرار في التجهيزات الفنية للمعمل، وتحطّمت البوابات المعدنية لوحدة التعبئة.

كما جرفت السيول عدداً كبيراً من اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

 

 

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