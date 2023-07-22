شاهد امرأة تسقط في مجرى مياه بإحدى الدول

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط امرأة في مجرى مياه، أثناء شرحها معلومات عن المياه الجوفية.
ويُبيّن الفيديو المرأة وهي ترتدي عباءة ونقاب، وتقف بجانب مجرى المياه، وتحمل عبوة مياه صغيرة، في حين تتدفق المياه من داخل ماسورة نحو المجرى.
وقالت المرأة خلال الفيديو: “هذه مياه معدنية تخرج من باطن الأرض”، وأثناء قيامها بتعبئة العبوة بالمياه، انحرفت قدمها وسقطت داخل المجرى.
امرأة تسقط في مجرى مياه اثناء شرحها عن المياه الجوفية😰! pic.twitter.com/SGpzSrpbJG— Gorgeous (@gorgeous4ew) July 21, 2023
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