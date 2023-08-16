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الأربعاء، 16-08-2023 12:35 م

شاهد يمني يفجر قنبلة يدوية بنفسه مع زوجته بسبب خلافات بينهما

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الوكيل الإخباري - أقدم رجل يمني على تفجير نفسه مع زوجته بقنبلة يدوية أمام المارة في أحد الشوارع العامة بمديرية دار سعد في عدن، جنوبي البلاد، وذلك على خلفية خلافات أسرية بينهما.

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وأكد مصدر أمني بشرطة دار سعد وفاة زوج وزوجته وذلك إثر قيام الزوج بتفجير قنبلة يدوية مساء أمس الثلاثاء أودت بحياته مع زوجته في مديرية دار سعد.

وأضاف المصدر أن الزوج (ع. خ. ح. 29 عاماً) قام بتفجير قنبلة يدوية أودت بحياته مع زوجته (س. ي. ص. 30 عاماً) بقرب مكتب البريد بمديرية دار سعد.


وأشار المصدر إلى أن سبب الحادثة يعود إلى خلافات نشبت بين الرجل وزوجته.
وقامت قوات الأمن بتطويق المكان وإغلاق الشارع العام، ونزل فريق الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة لاتخاذ الإجراءات. كما تم نقل الجثمانين إلى مستشفى الجمهورية العام في عدن، وفق بلاغ نشرته إدارة أمن عدن.


وأفادت مصادر بأن الخلافات الأسرية بين الزوجين كانت قد بدأت منذ أشهر وتفاقمت مؤخراً بينهما لتنتهي بذهاب الزوجة إلى بيت أهلها، قبل أن يتمكن الزوج من إقناع زوجته للقائه في الشارع العام حيث أقدم على تفجير القنبلة.


وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو للواقعة، حيث يظهر الزوج والزوجة التي حاولت الفرار منه لكنه لحقها وقبض عليها، وأثناء محاولتها الهرب مجدداً، حاول بعض الأشخاص التدخل لإنقاذها منه لكنه قام بتفجير القنبلة بهما.

 

 

 

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