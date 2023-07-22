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السبت، 22-07-2023 08:52 ص

بوابة العالم السفلي.. شاهد ذوبان الجليد في أكبر منخفض صقيعي بالعالم

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الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو مثير تم تصويره بطائرة مسيرة تفاصيل حفرة باتاجايكا التي يبلغ طولها كيلومترا واحدا في أقصى شرق روسيا، حيث تشكل هذه الحفرة أكبر منخفض صقيعي في العالم.

ويظهر في مقطع الفيديو مستكشفان يتسلقان بصعوبة التضاريس الوعرة عند قاعدة المنخَفَض الذي يتميز بسطح غير منتظم وتلال صغيرة، وهي تضاريس بدأت في التشكل بعد قطع أشجار الغابة المحيطة في ستينات القرن الماضي وبعد بدء ذوبان التربة الصقيعية، مما تسبب في انخفاض الأرض.

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وقال إريل ستروتشكوف وهو من السكان المحليين في روسيا ومستكشف للمنخفض لرويترز وهو واقف عند حافة المنخفض "نحن السكان المحليين نسميه 'هبوطا'".


وأضاف "بدأ في الظهور في سبعينات القرن الماضي، وظهر أولا في صورة واد ضيق عميق. ثم أخذ في التوسع بسبب الذوبان في حرارة الأيام المشمسة".

 

 

سكاي نيوز

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