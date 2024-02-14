شاهد انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا

الوكيل الإخباري - تسبب انزلاق للتربة في محاصرة 9 عمال على الأقل بمنجم ذهب في تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها بكير أكسون.



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وأضاف عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن جهود البحث والإنقاذ جارية، لافتا إلى أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.



وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي، حيث يُعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه.



Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: “Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.”#sondakika #sondakikahaberler pic.twitter.com/TQno1gHGG2 Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: “Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.” #erzincan February 13, 2024

روسيا اليوم