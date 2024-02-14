شاهد انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا

الوكيل الإخباري - تسبب انزلاق للتربة في محاصرة 9 عمال على الأقل بمنجم ذهب في تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها بكير أكسون.
وأضاف عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن جهود البحث والإنقاذ جارية، لافتا إلى أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.
وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي، حيث يُعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه.
Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.— Breaking News Turkiye (@breakingturkish) February 13, 2024
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: “Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.”#erzincan #sondakika #sondakikahaberler pic.twitter.com/TQno1gHGG2