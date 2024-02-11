شاهد امرأة تركية تلقي بنفسها تحت عجلات 'الترام' لإنقاذ حفيدها من الموت

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة قفز سيدة فوق حفيدها وحمايته بجسدها من عجلات الترام في اسطنبول بتركيا.



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وبحسب الإعلام المحلي التركي ، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأة على القضبان ، وأصيبت جدة الطفل، إيلغون شوليغ، بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.



وفور وقوع الحادث، انتقلت الشرطة التركية وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة، وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام ونقلهما إلى المستشفى.



وتوفيت المرأة فور وصولها، فيما تبين إصابة الطفل بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث، فيما تم إغلاق الشارع الذي وقع فيه الحادث أمام حركة الترام في الاتجاهين .



وقال شاهد عيان إن الطفل قفز فجأة أمام الترام، ودفعته جدته لإنقاذه.

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