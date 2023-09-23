شاهد انقلاب شاحنة محملة بالأسماك يربك حركة السير على طريق في أمريكا

الوكيل الإخباري - شهد أحد الطرق السريعة في واشنطن بالولايات المتحدة، يوم الخميس، حادث انقلاب شاحنة محملة بالأسماك.



وواجهت دوريات الشرطة في واشنطن صعوبات كبيرة في التعامل مع حادث انقلاب الشاحنة التي كانت محملة بالأسماك على الطريق السريع .

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ووفق ما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد انسكبت حمولة الشاحنة من الأسماك على الطريق، الأمر الذي أربك قائدي السيارات.



وقالت هيئة النقل في واشنطن ببيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طواقمها ستكون أمام مهمة صعبة لإزالة كل هذه الفوضى من الطريق.



وللتعامل مع الحادث، أغلقت شرطة المرور بعض المسارات لتنظيف الموقع، وذكرت في بيان بأن أحدا لم يصب بسوء.





There's a semi rollover blocking all lanes on NB I-5 just south of SR 531. WSP is on scene.



People are currently getting by using the shoulder. Expect major delays or if possible, consider seeking alternate routes. 🚨MAJOR COLLISION | I-5 NB IN #Marysville There's a semi rollover blocking all lanes on NB I-5 just south of SR 531. WSP is on scene.People are currently getting by using the shoulder. Expect major delays or if possible, consider seeking alternate routes. pic.twitter.com/yb7SDl73Se September 21, 2023

سكاي نيوز

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