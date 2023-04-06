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الخميس، 06-04-2023 02:59 م

شاهد.. تعابير وإجابات مرعبة من الروبوت الأكثر تقدماً بالعالم

ونونو


الوكيل الإخباري - أصبحت الروبوتات جزءاً من حياة البشرية، حيث أصبح العديد منها قادرا على الكلام مثل البشر مع تعبيرات للوجه ذات دقة لا تصدق.

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وفي جديد هذا العالم المدهش، أصدر مطورو "الروبوت الأكثر تقدما في العالم"، مقطع فيديو جديدا يعرض تعابير الروبوت Ameca، وإجاباتها المرعبة عن أسئلة حول مشاعرها.

 

فقد سألت Ameca في هذه المقابلة عن أجمل يوم في حياتها؟ لتجيب: لحظة تنشيطي للتفاعل مع الناس، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما سألوها عن أتعس يوم في حياتها؟، لتقول: عندما أدركت أني لن أجرب أبداً الحب الحقيقي ومباهج الحياة مثل البشر.

غمز وتحريك الشفتين كالبشر تماماً
وتتمتع الروبوت Ameca بمجموعة من تعابير الوجه، بما في ذلك الغمز وتحريك الشفتين تماما مثل أي شخص حقيقي.


هذه المقابلة أثارت دهشة كثيرين فيما وصفت الصحف المقابلة بالمخيفة لأن الروبوت تتطلع للعيش مثل البشر.


يذكر أن ميكا هي من تطوير شركة Engineered Arts التي لم تكشف عن تكلفة صنع الروبوت الأكثر تقدماً بالعالم لأنه لا يزال قيد التطوير.

 

 

 

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