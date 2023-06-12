شاهد حوت قاتل يسبب رعبًا لركاب يخت بعدما مزق دفته في إسبانيا

الوكيل الإخباري - تعرض ركاب يخت سياحي لحادثة مفزعة عندما حاصرتهم مجموعة من أسماك القرش قبالة ساحل جبل طارق في إسبانيا.

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وشهد اليخت هجومًا من أحد حيتان الأوركا القاتلة، حيث تمزقت دفة اليخت وأصاب الركاب بحالة من الهلع.



وصرح أحد ركاب اليخت بأن الحوت القاتل قام بالدوران حول اليخت ومزق دفته ما تسبب في رعب شديد لركاب اليخت المتواجدين في المياه المفتوحة.



وأشار إلى أن اليخت كان يجوب البحر الأبيض المتوسط، وتمكن قبطان اليخت من الحفاظ على الهدوء، ونصح طاقمه بعدم إثارة غضب حيتان الأوركا، لأنها تتميز بالقوة والذكاء الشديدين.



وبعد الحادث، تمكن الطاقم من نقل اليخت إلى أقرب ميناء.



وفي الشهر الماضي، حاولت مجموعة من الحيتان القاتلة إغراق قارب سياحي بريطاني في هجوم استمر لمدة ساعة.

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