الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 10:01 ص

بالفيديو.. تحطم مقاتلة 'إف 18' والطيار ينجو بحياته في إسبانيا

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الوكيل الإخباري - اعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، يوم السبت، أن مقاتلة من طراز “إف 18” تحطمت في قاعدة جوية بمدينة سرقسطة، لكن الطيار قفز منها بنجاح.

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وقالت وزارة الدفاع على “تويتر” إن الطائرة سقطت في محيط القاعدة، التي تقع على بعد حوالي 16 كيلومترا خارج المدينة، وتعود إلى سلاح الجو والفضاء الإسباني.


وتظهر لقطات فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، الحادث المأساوي.

 

وتبدو الطائرة كما لو كانت خارج السيطرة في الجو، بينما يحاول قائدها إعادتها إلى وضعيتها الطبيعية من دون جدوى. وفي النهاية هوت الطائرة واصطدمت بالأرض محدثة انفجارا ضخما، إلا أن الطيار كان قد نجح في القفز منها ونجا بحياته. ونقل الطيار إلى المستشفى وحياته ليست في خطر، وقالت وكالة الأنباء الإسبانية إن الطائرة كانت تتدرب على معرض طيران عندما وقع الحادث.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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