الأربعاء 31-05-2023
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الأربعاء، 31-05-2023 10:13 ص

العلماء يحددون مكونات عطر عمره 2000عام - صور

رش_العطر


الوكيل الإخباري - تمكن علماء من جامعة قرطبة الوطنية الإسبانية، من تحديد مكونات عطر عمره أكثر من 2000 عام. وتفيد مجلة «التراث» (Heritage)، بأن أساس هذا العطر هو زيت نباتي، على الأكثر زيت زيتون، ولتحويله إلى عطر أضيف له زيت نبات الباتشولي (الاسم العلمي Pogostemon cablin).

وحسب «روسيا اليوم» حلل الباحثون هذا العطر، الذي عثر عليه في قارورة من الكريستال الصخري في إحدى الجرار، وربما يعود لعائلة ثرية، في عام 2019، أثناء تشييد مبنى في مدينة كارمونا الإسبانية، ووفقاً للباحثين كانت القارورة مغلقة بإحكام، لذلك بقيت فيها بقايا صلبة للمادة العطرية، وقد استخدم الباحثون طرقاً عدة لتحديد مكونات العطر، الذي كان موجوداً في هذه القارورة.

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روسيا اليوم 

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