الأحد 31-10-2021
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الأحد، 31-10-2021 02:46 م

شاهد-رجل يبتلع عنكبوتًا خطيرًا أمام الكاميرا وسط صدمة المشاهدين

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الوكيل الإخباري-تمتلئ الآن مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بمقاطع الفيديو الغريبة والصور المجنونة والمخيفة احتفالا بالهالوين.

ويفضل الأشخاص من جميع أنحاء العالم مشاركة حيلهم الغريبة والمخيفة على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بالهالوين، لكن أحد مقاطع الفيديو كان أسوأ بكثير من المتوقع، فقد ظهر رجل قد أغلق فمه على عنكبوت خطير زحف بداخله.

في المقطع يقف الرجل أمام الكاميرا بعينين متسعتين، وفجأة يفتح فمه ليخرج من داخله عنكبوت حي في صدمة للمشاهدين.

أثار المقطع صدمة وخوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسلوك الرجل الغريب، وكيف قام بوضع العنكبوت الكبير داخل فمه.

لكن «جاي بريوير» الشهير بـ Zookeeper اعتاد نشر تلك الفيديوهات المرعبة مع الزواحف عبر حسابه في Instagram، مما مكنه من حصد الكثير من المتابعين.

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