شاهد.. رداء الطبيعة الأبيض في جنوب افريقيا

الوكيل الإخباري - فيما ترزح لويزيانا الأمريكية تحت وطأة إعصار إيدا، الذي خلف مقتل شخص على الأقل ودمارا كبيرا بحسب المعطيات الأولية، يبدو المشهد مغايرا تماما في القارة السمراء.



فقد لبست إحدى مناطق جنوب إفريقيا ثوبا أبيض بعد سقوط كميات معتبرة من الثلوج على الجبال والتلال الواقعة قرب مدينة سيريس التي تبعد عن كاب تاون بمسافة 180 كيلومترا، بحسب "يورونيوز".

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وقد لقي رداء الطبيعة الأبيض هذا استحسان السكان، الذين سرقوا لحظات من الفرح للتمتع بهذا المنظر واللهو بكرات الثلج.

المصدر - البيان