الأحد 18-06-2023
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الأحد، 18-06-2023 09:46 ص

شاهد رعب على شاطئ إسباني بعد ظهور سمكة قرش

d-33-بالفيديو-رعب-على-شاطئ-إسباني-بعد-ظهور-متكرر-لسمك-القرش


الوكيل الإخباري - رصدت سمكة قرش عملاقة أخرى في الساحل الإسباني بعد يوم واحد فقط من رصد سمكة قرش سابقة في شاطئ كوستا بلانكا.

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وانتشر مقطع فيديو يوم الخميس الماضي يظهر لحظات من الرعب التي عاشها المصطافون في الشاطئ عندما اقتربت السمكة المفترضة منهم، قبل أن يتم إخراجهم إلى البر.

وتم العثور على السمكة الأولى ميتة على بعد ميلين شمالا. وفي اليوم التالي، ظهرت سمكة قرش ثانية داخل ميناء سيوتاديلا في جزيرة مينوركا، ووصفت بـ”تينتوريرا”.


في مقطع الفيديو، يمكن رؤية السمكة الضخمة وهي تتجول ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يشهد الناس المشهد بواسطة هواتفهم.


وعلى الرغم من البحث عن السمكة، إلا أنه لم يتم العثور عليها، وقال متخصصون إنها ربما عادت إلى المنطقة التي جاءت منها.


 

 

سكاي نيوز 

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