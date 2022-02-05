شاهد.. ريان يتناول الطعام داخل البئر

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم على تويتر الامس لقطات مصورة لريان وهو ما زال على قيد الحياة ويتناول الطعام داخل البئر ، حيث شهد الفيديو تفاعل كبير ودعوات للطفل بالخروج حيا يرزق .
#الطفل_ريان— اذكرو الله (@h16984138) February 3, 2022
صوره من بث مباشر للطفل داخل البير ياكل pic.twitter.com/uvZRFHmaLE
الاكل وصل له وجالس ياكل .. حبيبي أصعب يومين على طفل عمره 5 سنوات يتحمل كل هذا.. الله يرده لأهله سالم معافى 😭— سماء ⁷ (@B7_2013) February 3, 2022
كل دول العالم العربي اليوم يشاهدوااخباره وهو في المغرب.. ويدعون له 😢😢😢🤲🏻#الطفل_ريان
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الأمل في إنقاذ #الطفل_ريان يتجدد بعد رؤيته يأكل الطعام الذي تم إنزاله إليه من قبل فرق الإنقاذ— عبدالعزيز الحربي (@alharby1435) February 4, 2022
اللهم رده إلى والدته سالماً إنك على كل شيء قدير .
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يذكر أنه قد تمكن رجال الإنقاذ المغربيون اليوم السبت من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربي ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي وترقبات لاخراجه خلال الساعات القادمة وفق ما نقلت وسائل اعلام مغربية عدة .