السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

1250 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

بريطانيا تغرم فيسبوك مجددا بـ 2 مليون دولار

9 إصابات إثر 235 حادثاً مرورياً في المملكة خلال 24 ساعة

سعر وموعد وصول أقراص "باكسلوفيد " المضادة لكورونا إلى الأردن

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

بلعاوي يتوقع أن يصبح متحور (BA.2) السائد في المملكة

متخصص في علم الأوبئة: السلالات الجديدة لكورونا ستكون أقل خطورة وأكثر عدوى

السبت، 05-02-2022 11:39 ص

شاهد.. ريان يتناول الطعام داخل البئر

7630573_1643983647


الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم على تويتر الامس لقطات مصورة لريان وهو ما زال على قيد الحياة ويتناول الطعام داخل البئر ، حيث شهد الفيديو تفاعل كبير ودعوات للطفل بالخروج حيا يرزق .

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220204093024745

مكافأة مجزية لمن يعيد تمثال السلحفاة في فلوريدا

100

صوت شخير داخل ثلاجة الموتى في إسبانيا

05-02-22-429736262

راكب سعودي يتسبب في عودة طائرة لمطار القاهرة بعد الإقلاع بـ 25 دقيقة

الطفل-ريان-المغربي-المحتجز-داخل-البئر-660x330

بالفيديو.. لحظات تحبس الأنفاس لحالة ريان داخل البئر

OIF (1)

ما حقيقة الصورة المتداولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان! -صورة

image

5000 زهرة أوركيد في مهرجان بلندن - فيديو

أخبار متعلقة
الطفل-ريان-المغربي-المحتجز-داخل-البئر-660x330

بالفيديو.. لحظات تحبس الأنفاس لحالة ريان داخل البئر