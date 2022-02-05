شاهد.. ريان يتناول الطعام داخل البئر

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم على تويتر الامس لقطات مصورة لريان وهو ما زال على قيد الحياة ويتناول الطعام داخل البئر ، حيث شهد الفيديو تفاعل كبير ودعوات للطفل بالخروج حيا يرزق .

اضافة اعلان

#الطفل_ريان

صوره من بث مباشر للطفل داخل البير ياكل صوره من بث مباشر للطفل داخل البير ياكل pic.twitter.com/uvZRFHmaLE February 3, 2022





كل دول العالم العربي اليوم يشاهدوااخباره وهو في المغرب.. ويدعون له 😢😢😢🤲🏻

pic.twitter.com/x0Rh0Ta2Li الاكل وصل له وجالس ياكل .. حبيبي أصعب يومين على طفل عمره 5 سنوات يتحمل كل هذا.. الله يرده لأهله سالم معافى 😭كل دول العالم العربي اليوم يشاهدوااخباره وهو في المغرب.. ويدعون له 😢😢😢🤲🏻 #الطفل_ريان February 3, 2022



اللهم رده إلى والدته سالماً إنك على كل شيء قدير .



. pic.twitter.com/GWjR4z4CRd الأمل في إنقاذ #الطفل_ريان يتجدد بعد رؤيته يأكل الطعام الذي تم إنزاله إليه من قبل فرق الإنقاذاللهم رده إلى والدته سالماً إنك على كل شيء قدير . February 4, 2022

يذكر أنه قد تمكن رجال الإنقاذ المغربيون اليوم السبت من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربي ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي وترقبات لاخراجه خلال الساعات القادمة وفق ما نقلت وسائل اعلام مغربية عدة .