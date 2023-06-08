شاهد سائق يفقد السيطرة على سيارته بطريقة كارثية في السعودية

الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو عن سيارة فقد قائدها السيطرة عليها وكادت أن تتسبب في حادث.

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يظهر المقطع السيارة وهي تفقد توازنها وتعبر الطريق بسرعة كبيرة، مما يجعل أحد قائدي السيارات الأخرى يتوقف على الفور.



كما يظهر الفيديو قائد السيارة وهو يقوم بالتفحيط في محاولة للسيطرة على السيارة وإيقافها، ولحسن الحظ، تمكن من السيطرة عليها وتجنب الخسائر.



ويمكن سماع المصور وهو يردد “الحمد لله” بخوف شديد.

المرصد

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