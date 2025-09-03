خطوات بسيطة لتسريع التلفزيون الذكي إذا أصبح بطيئا

الوكيل الإخباري- أصبحت أجهزة التلفزيون الذكية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، لكنها مثل باقي الأجهزة قد تتباطأ مع مرور الوقت. إليك خطوتين بسيطتين لتحسين أدائها:

1. تحديث البرنامج

تحديث النظام يحل العديد من المشاكل التقنية ويُحسّن الأداء.

مثال: على تلفزيونات سامسونغ، اذهب إلى:

الإعدادات > الدعم > تحديث البرنامج > تحديث الآن

يمكنك أيضًا تفعيل التحديث التلقائي.



2. إلغاء التطبيقات غير المستخدمة

امتلاء الذاكرة يبطئ الجهاز.

احذف التطبيقات التي لا تستخدمها من قائمة الإعدادات > التطبيقات

أو مباشرة من الشاشة الرئيسية في بعض الأجهزة.



تطبيق هاتين الخطوتين بانتظام يمكن أن يُعيد لتلفزيونك أداءه السريع كما كان جديدًا.