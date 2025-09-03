الأربعاء 2025-09-03 03:54 م
 

خطوات بسيطة لتسريع التلفزيون الذكي إذا أصبح بطيئا

تعبيرية
 
الأربعاء، 03-09-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   أصبحت أجهزة التلفزيون الذكية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، لكنها مثل باقي الأجهزة قد تتباطأ مع مرور الوقت. إليك خطوتين بسيطتين لتحسين أدائها:

1. تحديث البرنامج
تحديث النظام يحل العديد من المشاكل التقنية ويُحسّن الأداء.
مثال: على تلفزيونات سامسونغ، اذهب إلى:
الإعدادات > الدعم > تحديث البرنامج > تحديث الآن
يمكنك أيضًا تفعيل التحديث التلقائي.


2. إلغاء التطبيقات غير المستخدمة
امتلاء الذاكرة يبطئ الجهاز.
احذف التطبيقات التي لا تستخدمها من قائمة الإعدادات > التطبيقات
أو مباشرة من الشاشة الرئيسية في بعض الأجهزة.


تطبيق هاتين الخطوتين بانتظام يمكن أن يُعيد لتلفزيونك أداءه السريع كما كان جديدًا.

 

ارم نيوز 

 
 
