خطوات بسيطة لتسريع التلفزيون الذكي إذا أصبح بطيئا

1. تحديث البرنامج
تحديث النظام يحل العديد من المشاكل التقنية ويُحسّن الأداء.
مثال: على تلفزيونات سامسونغ، اذهب إلى:
الإعدادات > الدعم > تحديث البرنامج > تحديث الآن
يمكنك أيضًا تفعيل التحديث التلقائي.
2. إلغاء التطبيقات غير المستخدمة
امتلاء الذاكرة يبطئ الجهاز.
احذف التطبيقات التي لا تستخدمها من قائمة الإعدادات > التطبيقات
أو مباشرة من الشاشة الرئيسية في بعض الأجهزة.
تطبيق هاتين الخطوتين بانتظام يمكن أن يُعيد لتلفزيونك أداءه السريع كما كان جديدًا.
-
أخبار متعلقة
-
ميزة خفية في آيفون تكشف من استخدم هاتفك بدون علمك
-
قبل مؤتمرها القادم.. "آبل" تتيح نموذجي ذكاء اصطناعي مجانا
-
بعد انتحار مراهق أمريكي .. إطلاق "آلية جديدة" على تشات جي بي تي
-
عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق
-
تحذيرات تثير الذعر.. غوغل توضح مصير كلمات مرور Gmail
-
واتساب يطلق ميزة جديدة ستغير طريقة مشاركتك للحالات!
-
ميتا تستعد لإطلاق الجيل الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
-
إنستغرام يطلق أدوات جديدة لإدارة البريد الوارد