المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، رفض الأردن المطلق لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين.

