الأربعاء 2025-09-03 05:39 م
 

المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
محمد المومني
 
الأربعاء، 03-09-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، رفض الأردن المطلق لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين.

اضافة اعلان


وقال المومني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يجوز لها قانونياً ولا بموجب قرارات الأمم المتحدة الانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة ياطر اللبنانية

عربي ودولي شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة ياطر اللبنانية

ا

اقتصاد محلي سحويل: 16 استثمارا سعوديا في المدن الصناعية الأردنية

ا

أخبار محلية السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة "تشيفننغ"

الضمان مستمر ولن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما

أخبار محلية الضمان مستمر ولن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما

ا

أخبار محلية اتفاقية لإنشاء ملعب خماسي في منطقة دلاغة

اتحاد العمال والعمل الدولية يناقشان إطار التعاون المشترك لتعزيز العمل اللائق للمرأة

أخبار محلية اتحاد العمال والعمل الدولية يناقشان إطار التعاون المشترك لتعزيز العمل اللائق للمرأة

وزارة الشباب

أخبار محلية إطلاق فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025"

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين



 
 





الأكثر مشاهدة