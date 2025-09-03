المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين

وقال المومني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يجوز لها قانونياً ولا بموجب قرارات الأمم المتحدة الانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
