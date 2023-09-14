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الخميس، 14-09-2023 12:23 م

شاهد صدمة أب ليبي أثناء انتشال جثة ابنه من تحت الأنقاض

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الوكيل الإخباري -  تعرض رجل ليبي لصدمة كبيرة، أثناء قيام منقذي الهلال الأحمر الليبي بانتشال جثة طفله ، من تحت أنقاض منزله في مدينة درنة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المؤثر، حيث ظهر المنقذون أثناء انتشال جثة الطفل من وسط الركام، فيما اقترب الأب ببطء وهو يشعر بالصدمة لرؤية ابنه يوضع داخل حقيبة نقل المتوفين.

انهار الأب المكلوم، وطلب من المنقذين أن يحمل ابنه معهم، وأن يشارك في نقله ودفنه .

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