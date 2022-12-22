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الخميس، 22-12-2022 11:18 ص

شاهد طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ يحير العلماء

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الوكيل الإخباري - في مشهد محير، فوجئت بعثة استكشافية في شمال جزر هاواي بطريق مرصوف بما يشبه الطوب الأصفر تحت أعماق المحيط الهادئ على بعد 1000 متر .

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فحين كانت السفينة الاستكشافية “نوتيلوس” تجري عمليات مسح للشعاب المرجانية بمحمية باباهاناوموكواكيا، فوجئ العلماء بما يشبه الطريق المرصوف.
وتعد باباهاناوموكواكيا واحدة من أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة، علما بأن العلماء استكشفوا فقط قرابة 3 بالمئة من قاع تلك المحمية.


وأظهر مقطع فيديو للمنظمة، لحظة تعثر الباحثين الذين كانوا يشغلون مركبة لسبر أعماق البحار بالمنطقة المرصوفة بالطوب.


كما فوجئوا بالأشكال الغريبة للصخور البركانية في المنطقة التي تم رصدها.
ويرجح الباحثون أن تكون المنطقة المرصوفة قد تشكلت على الأغلب بفعل التسخين والتبريد الناتج عن الانفجارات البركانية.

 

 

 

 

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