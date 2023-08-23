شاهد طفلة تنجو من الدهس تحت عجلات شاحنة بطريقة صادمة في احدى الدول

الوكيل الإخباري - تعرضت طفلة صغيرة لحادث اصطدام حال دون دهسها تحت عجلات شاحنة عملاقة كادت أن تقتلها.

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وكانت الصغيرة تحاول عبور الطريق للجهة المجاورة لكنها ركضت بسرعة دون أن تنظر للسيارات القادمة نحوها.



وأثناء محاولتها العبور بسلام اقتربت شاحنة منها لكن دراجة نارية صدمتها وحال دون دهسها تحت الشاحنة، وجاءت سيدة وحملتها بعيدا عن الطريق.

صحافة العرب

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