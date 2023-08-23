الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

السلطات الإسرائيلية تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها

العثور على الطفل المختفي علي العقرباوي

العدل: إنجاز 453 مزادا إلكترونيا في تموز.. و1423 شقة و901 مركبة معروضة للبيع

ارتفاع أسعار الأرز عالمياً إلى مستويات قياسية

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الملك يبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية مع أمريكا في مجالات الدفاع

الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين اختبار للدول التي تنادي بحل الدولتين

الضمان: استمرار برنامج استدامة ++ وتقديم حوافز مالية من 30 إلى 400 دينار بشروط

التربية: يحق لطلبة التوجيهي الراغبين برفع المعدل إعادة عدد مفتوح من المباحث

الاحتلال يأخذ قياسات منزلين تمهيدا لهدمهما في الخليل

الأربعاء، 23-08-2023 11:17 ص

شاهد طفلة تنجو من الدهس تحت عجلات شاحنة بطريقة صادمة في احدى الدول

فلفلفلفل


الوكيل الإخباري - تعرضت طفلة صغيرة لحادث اصطدام حال دون دهسها تحت عجلات شاحنة عملاقة كادت أن تقتلها.

اضافة اعلان


وكانت الصغيرة تحاول عبور الطريق للجهة المجاورة لكنها ركضت بسرعة دون أن تنظر للسيارات القادمة نحوها.

وأثناء محاولتها العبور بسلام اقتربت شاحنة منها لكن دراجة نارية صدمتها وحال دون دهسها تحت الشاحنة، وجاءت سيدة وحملتها بعيدا عن الطريق.

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211014211542070

شاهد صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة

download-1-27-768x576

شاهد سيول مكة تجرف سيارة في وسط الشارع

64e509df4236044a8f23af13

شاب عربي يغسل أسدا داخل مغسل سيارات ويثير الجدل- فيديو

8

وفاة طيار داخل الحمام خلال رحلة جوية.. وهذا ما حدث للطائرة !

اغاغااغا

صورتها أشعلت مواقع التواصل .. شاهد الزرافة الوحيدة في العالم بلا نقط

WhatsApp Image 2023-08-22 at 13.28.01

مصر: مواطن يعثر على مفاجأة داخل رغيف خبز -صورة