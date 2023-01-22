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الأحد، 22-01-2023 03:32 م

شاهد ظهور الحوت القاتل في المياه الكويتية

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الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام كويتية، مقطع فيديو وثقه أحد الصيادين الكويتيين لظهور الحوت القاتل بالقرب من أحد الشواطئ بالكويت.

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وأظهر الفيديو الذي نشره حساب “المجلس” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحوت وهو يؤدي حركات استعراضية في البحر وسط ذهول من الصيادين.


كانت الأجهزة المختصة في الكويت، أعلنت استمرار البحث عن سمكة القرش التي ظهرت في أحد الشواطئ قبل فترة والتي أطلقت وزارة الداخلية تحذيرًا لرواد الشواطئ منها.


ونقلت صحيفة الراى الكويتية، البحث عن سمكة القرش الحوتي التي ظهرت في منطقة الخيران مستمرة.


وأوضح أنها قامت بتغيير موقعها، وجار البحث عنها لنقلها خارج ممرات الخور وإبعادها لمسافة تصل إلى خمسة كيلو مترات بعيداً عن الشاطئ.

 

 

 

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