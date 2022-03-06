شاهد..عاملون في قناة روسية يتركون الاستوديو مباشرة على الهواء

الوكيل الإخباري - قام عاملون في قناة Dozhd الروسية بترك استوديو القناة خلال البث المباشر، في احتجاج صامت بعد أن أمرتهم السلطات بالإغلاق بسبب تغطية القناة للهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وقالت المجلة إن السلطات الروسية حظرت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، القناة المستقلة بعدما ضغطت على إدارة القناة بسبب تغطيتها للأزمة الأوكرانية.

#UkraineRussiaWar #Russia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/o4LzUqnWLc The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed) #Ukriane March 4, 2022

لبنان 24

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