شاهد كرة حديدية غريبة قذفتها المياه في اليابان

الوكيل الإخباري - منذ يومين والحيرة تلف عناصر الشرطة والسلطات الأمنية في اليابان من كرة حديدية غريبة عثر عليها مواطنون على شاطئ إنشو في مدينة هاماماتسو.





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ما دفع الشرطة إلى فرض طوق أمني، ومناشدة رواد الشاطئ بالابتعاد، ريثما يتم فحص الجسم الغريب، بحسب ما أفادت وكالات محلية.



ليتبين لاحقا أن تلك الكرة الكبيرة الغامضة التي يبلغ قطرها حوالي 1.5 متر، غير خطيرة حتى الساعة. إذ بعد فحصها من قبل الخبراء عبر الأشعة السينية وجدوا أن داخلها مجوف، فاستبعدوا بالتالي أن تكون لغماً.



لكن الحيرة لم تنجلِ، فمازال الخبراء غير قادرين على تحديد ماهية تلك الكرة البنية البرتقالية، أو معرفة مصدرها.



فيما أكد أحد رواد الشاطئ لمحطة NHK الرسمية: "أنه رأى الكرة هناك منذ شهر تقريباً دون أن تتزحزح"، مبديا استغرابه لهذا الاهتمام المفاجئ بها الآن.



كما كشفت أنه حاول نقلها أو إزاحتها لكنه لم يفلح.



إلا أن اللقطات التلفزيونية التي بثت لهذه الكرة أشعلت زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها أتت بعد فترة وجيزة من إعلان اليابان أنها "تشتبه بشدة" في العديد من بالونات التجسس الصينية التي حلقت فوق أراضيها خلال السنوات الأخيرة.



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