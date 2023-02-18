اليابان ..أحفورة حنجرة تساعد في الكشف عن صوت الديناصورات

الوكيل الإخباري - أفاد فريق بحث دولي في اليابان قبل يومين، إنه عثر على أحفورة لعظمة حنجرة ديناصور، قد تشكل أول اكتشاف في العالم يمكنه المساعدة في حل لغز أوصات الديناصورات.



ووفقاً لموقع صحيفة «أساهي شينبون»، تشير الدراسة المنشورة في المجلة العلمية «بيولوجيا الاتصالات» إلى أن الديناصورات كانت قادرة على إصدار أصوات أكثر تعقيداً من همهمات وهدير الزواحف الحديثة.



وقال عضو الفريق، أمين متحف فوكوشيما، جونكي يوشيدان، للصحفيين إن الاكتشاف «خطوة مهمة لمعرفة كيف تطور إنتاج أصوات الديناصورات والتي لا تزال غير معروفة».



جاءت العظمة من عينة متحجرة من ديناصور «البيناكوصور»، كان قد اكتشفها المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في صحراء جوبي في منغوليا عام 2005، حيث ضم فريق البحث أعضاء آخرين من جامعة هوكايدو.

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ويعرف عن البيناكوصور أنها أكلة نبات تمتاز بأربعة قوائم ويبلغ طولها بين 3 إلى 4 أمتار، مع عظام جلدية تحمي جسمها مثل الدروع.





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