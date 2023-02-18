السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

جلسة توعوية بلواء الوسطية حول مرض السرطان

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

السبت، 18-02-2023 02:06 م

اليابان ..أحفورة حنجرة تساعد في الكشف عن صوت الديناصورات

image (3)


الوكيل الإخباري - أفاد فريق بحث دولي في اليابان قبل يومين، إنه عثر على أحفورة لعظمة حنجرة ديناصور، قد تشكل أول اكتشاف في العالم يمكنه المساعدة في حل لغز أوصات الديناصورات. 

ووفقاً لموقع صحيفة «أساهي شينبون»، تشير الدراسة المنشورة في المجلة العلمية «بيولوجيا الاتصالات» إلى أن الديناصورات كانت قادرة على إصدار أصوات أكثر تعقيداً من همهمات وهدير الزواحف الحديثة.

وقال عضو الفريق، أمين متحف فوكوشيما، جونكي يوشيدان، للصحفيين إن الاكتشاف «خطوة مهمة لمعرفة كيف تطور إنتاج أصوات الديناصورات والتي لا تزال غير معروفة». 

جاءت العظمة من عينة متحجرة من ديناصور «البيناكوصور»، كان قد اكتشفها المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في صحراء جوبي في منغوليا عام 2005، حيث ضم فريق البحث أعضاء آخرين من جامعة هوكايدو. 

اضافة اعلان

 

ويعرف عن البيناكوصور أنها أكلة نبات تمتاز بأربعة قوائم ويبلغ طولها بين 3 إلى 4 أمتار، مع عظام جلدية تحمي جسمها مثل الدروع. 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
545454545454545

شاهد ما حدث لسائق حفار سقط عليه عقار في زلزال تركيا

15-خطوة-تضمن-التخلص-من-ادمان-التسوق-إلى-الأبد

كيف نتخلص من إدمان التسوّق؟

image-6

قردة مشاكسة تقتحم حفل زفاف في المكسيك - فيديو

Kooshki_(Iranian_Cheetah)_05

فيديو مرعب.. فهد ينهش 6 بعد هروبه من صاحبه في الباكستان

للاللاللاللا

ولادة حمل بستة أرجل في ألمانيا - صورة

29512_large

أمريكي يصاب بالعمى بعد النوم بعدسة لاصقة - صورة

أخبار متعلقة
IMG_20230211_142956-720x375

كيف استطاعت اليابان أن تصبح الأفضل في مقاومة الزلازل؟ فيديو

5ffaac464c59b7661c775b47

الثلوج تعيق الحركة المرورية في اليابان- فيديو

1245605813

اليابان تفوز بكأس العالم للحلويات - صور

Shirakawa-go-Village

إضاءة قرية شيراكاوا-غو التاريخية في اليابان - فيديو