شاهد...كلاب ضالة تهاجم طفلاً في السعودية

الوكيل الإخباري - هاجمت كلاب ضالة طفلاً في منطقة الطائف بالمملكة العربية السعودية وكادت تفتك به.



اضافة اعلان

وانتشر مقطع فيديو لكلاب شاردة هاجمت الطفل أمام منزله.



ووجه حسين آل فايع، نائب أمين محافظة الطائف بالتخلص من مجموعة الكلاب هذه، بحسب مانقلته صحيفة "سبق".

وقبل ذلك تعرض طفل سعودي في محافظة تبوك إلى هجوم مروع حيث وثق مقطع فيديو حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه، حيث كلما حاول الهرب منها لحقت به، فيما تمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل وفق صحيفة سبق.

المصدر - البيان