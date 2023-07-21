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الجمعة، 21-07-2023 03:38 م

شاهد.. لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين

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الوكيل الإخباري- بدأت في جنوب برلين عملية بحث واسعة عن حيوان بري يمكن أن يكون لبؤة، على ما أعلنت السلطات التي طلبت من سكان المنطقة المعنية الامتناع عن الخروج من منازلهم.

وأوضحت شرطة برلين في منشور عير "تويتر" أن "الحيوان البري قد يكون لبؤة"، علماً أن التحذير الذي أصدرته ليلاً كان يتعلق في البداية بمناطق في جنوب غرب العاصمة الألمانية، لكنّ نطاقه وُسِّع إلى نواحٍ عدة أخرى في ضواحي برلين.

وأفادت شرطة منطقة براندنبورغ المحيطة ببرلين في منشور على "تويتر" قرابة الساعة 07,30 بـ"عدم العثور بعد على الحيوان البري الذي هرب!". وأضافت "نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم".

وأشارت الشرطة إلى أنّ شهوداً هم الذين نبهوا إلى وجود الحيوان البري.

وقال الناطق باسم شرطة براندنبورغ دانييل كيب لإذاعة "أر بي بي"، "قرابة منتصف الليل، تلقينا بلاغاً غريباً مفاده أن اثنين من المارة شاهدا حيواناً يطارد آخر".

وأوضح كيب أن "أحد الحيوانين كان خنزيراً برياً أما الآخر" فبدا أنه "لبؤة". وأشار إلى أن "الرجلين صوّرا أيضاً لقطات فيديو بواسطة هاتفهما المحمول، وأكد شرطيون ذوو خبرة في المجال أنه لبؤة على الأرجح".

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