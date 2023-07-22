السبت 22-07-2023
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السبت، 22-07-2023 09:37 ص

شاهد لحظة إندلاع حريق كبير مقابل السفارة الإيرانية في بيروت

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الوكيل الإخباري - اندلع حريق ضخم، يوم الجمعة، قرب مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الضخمة التي ترتفع من مبنى السفارة، دون أن يعرف حتى الآن أسباب الحريق.

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ويأتي الحريق بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أنها مستعدة للمشاركة في حل الوضع السياسي في لبنان.

 

ولم تصدر السلطات اللبنانية أي بيان رسمي حول الحريق حتى الآن. وكانت السفارة الإيرانية في بيروت قد تعرضت لهجوم في عام 2019، أسفر عن مقتل سفير إيران في لبنان وإصابة عدد من الأشخاص.

 

 

 

سبوتنيك 

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