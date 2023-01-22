شاهد لحظة إنقاذ رضيعة حُبست داخل سيارة مسروقة في أمريكا

الوكيل الإخباري - نشرت شرطة تامبا مقطع فيديو لضباط ينقذون رضيعة بعد ارتفاع درجة الحرارة داخل سيارة مسروقة في أغسطس 2022.

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حيث تُركت السيارة بعدما سُرقت في يوم حار وبداخلها رضيعة تبلغ من العمر 11 شهراً.

كانت الرضيعة منهكة وحرارتها مرتفعة عندما وصلوا إلى مكان الحادث، فأخرجوها الضباط ووضعوا الماء عليها.



لم يتم اعتقال أي شخص بعد، وتطلب إدارة شرطة تامبا من أي شخص لديه معلومات بالإبلاغ عنها.

CCN