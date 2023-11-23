شاهد مذيعة إندونيسية تبكي على الهواء أثناء استعراض مشاهد لأطفال 'الشفاء'

الوكيل الإخباري - خلال قراءتها خبراً مرفقاً بمشاهد مصورة عن نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى مصر بأعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي المجمعَ الطبي، لم تتمالك مذيعة إندونيسية دموعها ودخلت في نوبة بكاء شديدة.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته قناة "تي في أون" على منصة "تيك توك"، مذيعة الأخبار الصباحية بوتري ويندا ساري التي انهمرت دموعها خلال عرض مشاهد لرحلة نقل 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى مصر لتلقي الرعاية اللازمة.

وقالت ساري، إن "الأطفال يعانون من الجفاف والقيء والإسهال نتيجة سوء التغذية وعدم توفر المياه النظيفة من أجل تحضير الحليب الخاص بهم وهو ما أدى إلى وفاة 6 منهم، بعد قصف القوات الإسرائيلية لمحيط مستشفى الشفاء وفرض حصار عليها استمر طيلة أسبوع قبل إخلائها".





لم تتمالك مذيعة إندونيسية دموعها ودخلت في نوبة بكاء شديدة أثناء قراءتها خبرا مرفقا بمشاهد مصورة عن نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى مصر مذيعة إندونيسية تبكي على الهواء أثناء استعراض مشاهد لأطفال "الشفاء"لم تتمالك مذيعة إندونيسية دموعها ودخلت في نوبة بكاء شديدة أثناء قراءتها خبرا مرفقا بمشاهد مصورة عن نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى مصر pic.twitter.com/LwDdBzIzOV November 22, 2023

لبنان 24

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