شاهد مغامر يصاب بنوبة ذعر داخل كهف مغمور بالمياه في احدى الدول

الوكيل الإخباري - اصيب مغامر بنوبة ذعر أثناء استكشافه أحد الكهوف المغمورة بالمياه، مما كاد يؤدي إلى غرقه.
وظهر المغامر في مقطع فيديو وهو يستكشف الكهف، فيما يبدو أنه اصطدم بأحد زملائه، مما تسبب في إصابته بنوبة ذعر.
وبدأ المغامر يغرق في المياه، لكن زملائه تمكنوا من إنقاذه في الوقت المناسب.
مغامر يصاب بنوبة ذعر داخل أحد الكهوف المغمورة بالمياة 😰! pic.twitter.com/vREBbHqCq0— Gorgeous (@gorgeous4ew) November 7, 2023
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