فيديو لـ 'إبل تسبح' في السعودية

الوكيل الإخباري - في مشهد لافت، انشغلت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لسيول تبوك تجرف إبلاً.

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فقد التقطت عدسات المصورين الإبل وهي تسبح وسط السيل بدلاً من سيرها المعتاد على رمال الصحراء، في الوقت الذي شهدت فيه تبوك شمال غرب السعودية أمطارا غزيرة، سال على إثرها العديد من السيول والشعاب.



بدورها، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أن منطقة تبوك سجلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار منذ الأحد الماضي، حيث بلغت كمية الأمطار 26.6 ملم في مطار تبوك، و15.0 ملم في تيماء.





سيول تبوك تجرف الإبل 🐪🤯!

pic.twitter.com/TKyuJFLyq3 ترند " مقطع متداول "سيول تبوك تجرف الإبل 🐪🤯! October 30, 2023

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