شاهد .. ناسا تنشر أعمق صورة للكون البعيد

الوكيل الإخباري-نشرت وكالة الفضاء ناسا يوم الإثنين 11 تموز2022 أول صورة علمية التقطها تلسكوب جيمس ويب والتي تعتبر أعمق صورة فلكية للكون البعيد حيث يظهر عددا لا يحصى من المجرات البعيدة في بقعة من السماء في كوكبة السمكة الطائرة ، أكثر خفوتا من أي مجرات شاهدناه من قبل.

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تم اختيار الدفعة الأولى من الصور التي سنراها لتشكل جميع الأهداف العلمية لتلسكوب ويب : الكون المبكر ، وتطور المجرات والنجوم ، والكواكب خارج النظام الشمسي والتي ستنشر لاحقا.







صدى البلد