صورة تكشف للمرة الأولى للملكة إليزابيث ووالدها الملك جورج السادس

الوكيل الإخباري-نشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية صورة نادرة وتحمل الكثير من التعابير للملكة إليزابيث ووالدها الملك جورج السادس، تعود الصورة للعام 1946، وظهرا فيها بسعادة بالغة حيث البسمة كانت تملأ وجههما.



وعلقت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية على المنشور ذاته وقالت: "نتمنى لجميع متابعينا عيد أب سعيد للغاية، نشارك معكم اليوم صورة للملكة إليزابيث عندما كانت أميرة مع والدها الملك جورج السادس عام 1946".

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تجدر الإشارة أن فكرة عيد الأب هي فكرة سونورا لويس سمارت دود، من سبوكين بولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة في عام 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، حيث أرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت الذي ماتت زوجته عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة.





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