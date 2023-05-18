شجار عنيف بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا بسبب صورة -فيديو

الوكيل الإخباري - اندلع شجار حاد وعنيف بين عائلتين بسبب “صورة” في ملاهي ماجيك كينجدوم ديزني في أمريكا.



ووثق مقطع فيديو، تبادل عنيف لضربات بالأيد والأرجل بين العائلتين.، واتضح أن سبب الشجار الحاد رفض إحدى العائلتين الانتقال من مكانها حتى تتمكن الأسرة الأخرى من التقاط صورة بالقرب من علامة الذكرى المئوية للملاهي الشهيرة.

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وتستطيع في الفيديو، سماع شخص يقول: “هل رأيت كيف اندلعت؟ كنت أسير هنا، ورأيت ذلك يحدث حالا”، فيما أجاب رجل في الفيديو خلف الكاميرا: “ليس لدي أدنى فكرة”.

صدى البلد

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