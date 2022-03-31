الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 04:14 م

شجاعة شرطي تنقذ حياة طفل سقط أمام قطار مسرع في الهند

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الوكيل الإخباري - شهدت محطة سكة فيتالوادي الواقعة في ولاية ماهاراشترا الهندية، عملية إنقاذ بطولية قام بها شرطي هندي خاطر بحياته لإنقاذ طفل يعاني من اضطرابات عقلية، رمى بنفسه على سكة القطار.

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وعلى الفور قام الشرطي بالقفز إلى السكة، ودفع الطفل بعيداً عنها وسط ذهول الجميع.

 

يُذكر أنّ مقطع الفيديو انتشر على تويتر بشكلٍ كبير، ونال الشرطي ثناء المغردين الذين طالبوا بمنحه مكافأة ووساماً على شجاعته.

 

 

 

 

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