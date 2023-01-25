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الأربعاء، 25-01-2023 11:51 ص

شخص غاضب يُطلق الصراصير على مطعم في بريطانيا

d-24-بعد-خلافه-مع-صاحب-المطعم-طاه-يطلق-الصراصير-في-المطبخ


الوكيل الإخباري - أطلق طاهٍ غاضب 20 صرصوراً في مطبخ المطعم الذي يعمل به، بعد أن دخل في خلاف مع صاحب المطعم.

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واستمعت المحكمة إلى توم ويليامز (25 عاماً) بعدما هدد بإطلاق «قنبلة صراصير» في المطبخ، بعد أن رفض صاحب المطعم في مدينة «لينكولن» شرق إنجلترا دفع أجره.

وقال المدعي العام ديفيد إيغر إن ويليامز نفذ تهديده بعد يومين، مضيفاً: «إنها أنواع من الصراصير تستخدم لإطعام الثعابين».


وبدوره، قال محامي الدفاع جيريمي جينس: «هذه قضية مليئة بخيارات سيئة من قبل المتهم»، لافتاً إلى أن ويليامز كان غاضباً لأنه كان بحاجة إلى المال لإعالة ابنه الصغير.

 

 

البيان 

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