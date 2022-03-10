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الخميس، 10-03-2022 07:27 ص

شخص يصنع طبقا طائرا للتخلص من الازدحام المروري في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تمكن مهندس ومتدرب على الطيران، مؤخرا، من تطوير طبق طائر، يمكّن راكبه من الوصول لوجهته بعيدا عن الإزدحام المروري.

واختبر ستيفن تيبيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "زيفا أيرو"، وهي شركة ناشئة تتخذ من تاكوما في واشنطن مقرا لها، مركبته النموذجية "أكتوكوبتر" التي تعمل بالبطاريات.

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وقال تيبيتس: "العملاء الذين نستهدفهم الآن هم أفراد الإسعافات الأولية والمسعفين الذين يكونون في حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما، لعلاج الضحايا بأسرع ما يمكن".


وأضاف أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عبرت أيضا عن اهتمامها بالاختراع، وقال "تواصل معنا أيضا عدد من الأثرياء الذين يرغبون في الطيران من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم".


وتهدف "زيفا أيرو" في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك مركبة طائرة مستدامة في كل مرأب سيارات، ومن المرجح أن يكون سعر الطبق الطائر البالغ نحو 250 ألف دولار بعيدا عن متناول معظم العملاء في الوقت الراهن، لكن جوربير سينغ، مدير قسم التكنولوجيا بالشركة متفائل حيث يقول: "مع استمرار تحسن تكنولوجيا البطاريات، ستتحسن هذه المركبة وستصبح قادرة على فعل المزيد مستقبلا".

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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