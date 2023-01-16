صخور ضخمة تتساقط على عقبة التوحيد دون إصابات في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تساقط عدد من الصخور الضخمة نتيجة الأمطار، على عقبة التوحيد الرابطة بين النماص ومحافظة المجاردة بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو مادية.

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في التفاصيل، أعلنت وزارة النقل السعودية بالتعاون مع الجهات الأمنية إغلاق "عقبة التوحيد" بمحافظة النماص مؤقتًا، داعية الوزارة الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار.



كما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات على منطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

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