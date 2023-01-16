الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

البدء بإجراءات استحداث مكتب لديوان الخدمة المدنية في الطفيلة

تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

الإثنين، 16-01-2023 11:52 ص

صخور ضخمة تتساقط على عقبة التوحيد دون إصابات في السعودية - فيديو

14000000-768x362


الوكيل الإخباري - تساقط عدد من الصخور الضخمة نتيجة الأمطار، على عقبة التوحيد الرابطة بين النماص ومحافظة المجاردة بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو مادية.

اضافة اعلان


في التفاصيل، أعلنت وزارة النقل السعودية بالتعاون مع الجهات الأمنية إغلاق "عقبة التوحيد" بمحافظة النماص مؤقتًا، داعية الوزارة الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار.


كما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات على منطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

 

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
58d74b64-1e71-4dc5-8a29-904b42853d6d

طائرة نيبال.. سيدة تنشر آخر سيلفي لها قبل الحادث بلحظات - صورة

طفل-يحمل-مسدس-اطلاق-نار

بالفيديو..رضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد في أمريكا

تخزين ١

اشترى وحدة تخزين فعثر على عائلة مقتولة بداخلها في أمريكا

230686

شاهد مسعفان يعاملان مريضا بطريقة وحشية في أمريكا

download

شاهد الجبال تتحول إلى اللون الأخضر في مكة بعد هطول الأمطار الغزيرة

image

صبي أسترالي يستفيق من غيبوبة بعد نجاته من حادث مروحية

أخبار متعلقة
مشاهد24-صخور-تحطم-سيارة

شاهد صخور تسقط من قمة جبل وسيارات تنجو بأعجوبة في السعودية

1957030_0

سائق سيارة بداخلها 4 ركاب يغامر باقتحام سيل عارم في السعودية - فيديو

30-12-22-201417459

نجاة مواطنان سعوديان من حادث مروري ..وبعد ثواني حدثت الكارثة - فيديو

202212261025401000T

استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بالسعودية

صور-بيبي-1024x640

السعودية تكشف عن الأسماء الممنوع تسمية المواليد بها

مطرقه

السعودية .. بعد 33 عاماً من الزواج إعادة مهر امرأة بحكم محكمة