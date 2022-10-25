الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 08:03 ص

صفع تمثال للملك تشارلز بقالب من الحلوى - فيديو

1067618858_97_896_1633_2048_1920x0_80_0_0_22342a83730a8662342ae894438dc2b9


الوكيل الإخباري - أقدم ناشطو المناخ من مجموعة "Just Stop Oil" على صفع تمثال الملك تشارلز الثالث في متحف Madame Tussauds، بقالب من الحلوى.

اضافة اعلان

 

وقام ناشطان بتغطية تمثال الملك الشمعي بكعكة الشوكولاتة كجزء من احتجاجاتهما المستمرة ضد استثمار الحكومة في النفط والغاز.

 

وقال الناشطان إيليده مكفادين (20 عاما) وتوم جونسون (29 عاما): "العلم واضح، والطلب بسيط: فقط توقفوا عن الاستثمار بالنفط والغاز... الأمر سهل جدا (It’s a piece of cake)".

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

لم يستحم منذ 70 عاما.. وفاة 'أقذر رجال العالم' في إيران - صور

23-10-22-265165697

طيار روسي يقفز من طائرته بعدما أصيبت بنيران أوكرانية - فيديو

hatsphilipines

قبعات بدائية طريفة... حيلة مبتكرة لمنع طلاب فلبينيين من الغش -فيديو

79-221948-putin-news-ukraine-war-volodymyr-zelensky_700x400

ابتهجت على الهواء لرحيل جونسون.. هكذا عوقبت مذيعة بريطانية - فيديو

bridge-collapse-pangasinan-10212022-768x511

فيديو مأساوي.. خطأ سائق يتسبب في انهيار جسر بالفلبين

winter-forest-snow-stream-wallpaper-preview

الشتاء القارس يدق الأبواب.. ما هي أبرد 10 دول في العالم؟