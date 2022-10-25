صفع تمثال للملك تشارلز بقالب من الحلوى - فيديو

الوكيل الإخباري - أقدم ناشطو المناخ من مجموعة "Just Stop Oil" على صفع تمثال الملك تشارلز الثالث في متحف Madame Tussauds، بقالب من الحلوى.

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وقام ناشطان بتغطية تمثال الملك الشمعي بكعكة الشوكولاتة كجزء من احتجاجاتهما المستمرة ضد استثمار الحكومة في النفط والغاز.



وقال الناشطان إيليده مكفادين (20 عاما) وتوم جونسون (29 عاما): "العلم واضح، والطلب بسيط: فقط توقفوا عن الاستثمار بالنفط والغاز... الأمر سهل جدا (It’s a piece of cake)".









👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB 🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents. #FreeLouis October 24, 2022

روسيا اليوم