الأحد 24-10-2021
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الأحد، 24-10-2021 12:04 م

صلصة طماطم تتسبب بحادث مروري ومصرع شخص في تركيا-صور

عمل_صلصة_الطماطم


الوكيل الإخباري- لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون أمس السبت في تركيا، إثر تصادم متسلسل لـ 18 مركبة بسبب انسكاب صلصة طماطم من إحدى الشاحنات على طريق سريع غربي البلاد.

وقبل أيام كشفت وزارة الداخلية التركية أن 1797 شخصًا قتلوا وأصيب 202501 شخص في 308995 حادث سير سجلت في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

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وأشارت إلى أن الحوادث التي أدت إلى الوفيات أو الإصابات وقعت في الغالب بسبب أعطال السيارات أو المشاة أو ظروف الطقس.


 

المصدر: العربي

 

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