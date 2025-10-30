رد فعل الأمير محمد بن سلمان على جملة قالها الرئيس السوري أحمد الشرع تثير تفاعلا واسعا (فيديو)

وخلال الجلسة الحوارية، قال الشرع: "عندما توجهنا في رحلتنا الأولى إلى المملكة العربية السعودية، عرفنا المفتاح أين"، لتعلو تصفيقات الحضور، فيما أظهرت الكاميرات الأمير محمد بن سلمان مبتسماً ومسروراً برده.
وأضاف الرئيس السوري أن السعودية تمثل نموذجاً في الازدهار والاستقرار والتنمية، مشيداً برؤية ولي العهد التي "تتجاوز حدود المملكة لتشمل المنطقة بأكملها"، مؤكداً أن بلاده "التقطت هذه الرسالة وسارعت للانخراط في هذا المسار الإقليمي الجديد".
ردة فعل عفوية من #ولي_العهد خلال حديث الرئيس السوري أحمد الشرع.
