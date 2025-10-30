الخميس 2025-10-30 05:02 م
 

حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا في اليمن

تعبيرية
 
الخميس، 30-10-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-   شهدت قرية البرحة في عزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز اليمنية مأساة إنسانية بعد غرق ثلاث فتيات داخل خزان مائي أثناء جلبهن المياه.

وذكرت مصادر  أن أعمار الفتيات لم تتجاوز العاشرة، وأن الحادث وقع حين سقطت إحداهن في الخزان أثناء محاولتها غرف الماء، فسارعت شقيقتاها لإنقاذها، لكنهن غرقن جميعاً.


وأثار الحادث حالة من الحزن والاستياء في أوساط الأهالي، الذين حمّلوا السلطات مسؤولية تكرار مثل هذه المآسي في ظل غياب مشاريع المياه والخدمات الأساسية عن المنطقة.

 

