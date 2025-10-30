حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا في اليمن

وذكرت مصادر أن أعمار الفتيات لم تتجاوز العاشرة، وأن الحادث وقع حين سقطت إحداهن في الخزان أثناء محاولتها غرف الماء، فسارعت شقيقتاها لإنقاذها، لكنهن غرقن جميعاً.
وأثار الحادث حالة من الحزن والاستياء في أوساط الأهالي، الذين حمّلوا السلطات مسؤولية تكرار مثل هذه المآسي في ظل غياب مشاريع المياه والخدمات الأساسية عن المنطقة.
