فكرة مثيرة.. فرنسي يحول بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية المصاريف (صور)

فبدلاً من الاعتماد على مدخراته، قرر رينوف بيع مساحات إعلانية على بدلته الرسمية، وهي فكرة لاقت استجابة من عدد من الشركات الناشئة التي رعت الحدث ضمن نفقاتها الترويجية.
ومع اقتراب يوم الزفاف في 25 أكتوبر، كان العريس قد نجح في جذب 26 شركة لوضع شعاراتها على بدلته المصممة خصيصاً للمناسبة. وبعد الحفل، شكر رينوف الرعاة قائلاً: "لقد ساعدتمونا في جعل يومنا رائعاً."
ولاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، حيث وصفها كثيرون بأنها "فكرة عبقرية" و"مبادرة تسويقية ذكية"، فيما رأى آخرون أنها حل مبتكر لتكاليف الزفاف الباهظة.
-
أخبار متعلقة
-
رد فعل الأمير محمد بن سلمان على جملة قالها الرئيس السوري أحمد الشرع تثير تفاعلا واسعا (فيديو)
-
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
-
فيديو.. خطبة طفلين تثير عاصفة على مواقع التواصل في تركيا
-
صورة لأسد بتسريحة شعر فريدة تشعل مواقع التواصل 🦁
-
3 طرق سهلة لاستخراج بذور الرمان دون فوضى
-
وثقت المشاهد أثناء بث مباشر.. لحظة انهيار منزل مؤثرة خلال زلزال تركيا
-
"كسوف القرن"..قريباً في مصر
-
طعن على متن طائرة يحوّل رحلة من شيكاغو إلى فرانكفورت لكابوس - فيديو