فكرة مثيرة.. فرنسي يحول بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية المصاريف (صور)

الوكيل الإخباري- أثار عريس فرنسي يُدعى داجوبيرت رينوف تفاعلاً واسعاً بعد أن حوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية تكاليف الحفل.

فبدلاً من الاعتماد على مدخراته، قرر رينوف بيع مساحات إعلانية على بدلته الرسمية، وهي فكرة لاقت استجابة من عدد من الشركات الناشئة التي رعت الحدث ضمن نفقاتها الترويجية.



ومع اقتراب يوم الزفاف في 25 أكتوبر، كان العريس قد نجح في جذب 26 شركة لوضع شعاراتها على بدلته المصممة خصيصاً للمناسبة. وبعد الحفل، شكر رينوف الرعاة قائلاً: "لقد ساعدتمونا في جعل يومنا رائعاً."



ولاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، حيث وصفها كثيرون بأنها "فكرة عبقرية" و"مبادرة تسويقية ذكية"، فيما رأى آخرون أنها حل مبتكر لتكاليف الزفاف الباهظة.

