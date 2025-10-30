عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟

وأوضحت بيكوا أن الجهود شملت نحو مئة محقق، وأسفرت عن توقيف رجلين أحدهما جزائري (34 عاماً) أوقف في مطار رواسي قبل مغادرته إلى الجزائر، والآخر فرنسي (39 عاماً) أُلقي القبض عليه قرب منزله في باريس. وقد اعترف المشتبهان جزئياً خلال التحقيق، وأحيلا إلى القضاء بتهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة"، التي تصل عقوبتها إلى 15 عاماً سجناً.
ورغم التقدّم، أكدت بيكوا أن المجوهرات لم تُستعد بعد، مشددة على أنها غير قابلة للبيع ومحذّرة من أي محاولة لتداولها. كما ناشدت المتورطين بإعادتها طوعاً.
ولا يزال التحقيق متواصلاً لتحديد هوية شخصين آخرين يُشتبه بمشاركتهما في العملية التقنية، وسط تأكيد النيابة عدم وجود أدلة على تواطؤ داخلي في المتحف.
