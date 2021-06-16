صورة جديدة للمأساة السورية.. طفل مشرد يتخذ كلبا وسادة له

الوكيل الإخباري - يبدو أنه لا حدود للمأساة السورية، وقصصها المؤلمة التي لا تتوقف، حيث نشر صحفي صورة لطفل سوري مشرد نائم على أحد الأرصفة، وسط مجموعة من الكلاب السائبة، متخذا من أحدها وسادة، يرقد عليها في أحد شوارع مدينة اللاذقية الساحلية.



ونشر الصحفي السوري لؤي سليمة، الصورة مع تعليق تحتها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بالعامية السورية يقول: " بشارع بنت الشاويش بعد ما الكل سكر محلاتو وغفي أجا هالطفل وغفي ع كلابه الي بيتمشى معهم كل يوم بشوارع المدينة ".

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وأضاف: "الساعة 1 فجرا وأنا راجع عالبيت تفاجأت فيه وزعلت عليه وعلينا، اتذكرت المذيعة السورية اللي حكت عن متسولين باريس وحسيت حالي لوهلة بباريس ،عقد ما بشوف متسولين هون الله يعينو ويبعتلو ولاد حلال تساعدو وبنفس الوقت (( نيالو)) نايم ع الوفا والحنان كله والأمان".



وختم قائلا: "صح مانك بباريس بس أنت ببلد ما فيها شاويش.. ولا حتى بنتو".

سكاي نيوز