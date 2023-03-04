السبت 04-03-2023
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السبت، 04-03-2023 10:40 ص

صورة لبقايا أول انفجار نجمي موثق - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت صورة جديدة التقطتها كاميرا مصممة لدراسة المادة المظلمة، عن بقايا أول مستعر أعظم (انفجار نجمي) موثق على الإطلاق بتفاصيل غير مسبوقة. وتُظهر الصورة، التي التقطتها كاميرا «دارك إنيرجي» المصنعة من قبل وزارة الطاقة الأمريكية والتي تم تركيبها على تلسكوب «فيكتور بلانكو» في تشيلي، سحباً متناثرة تشبه المحلاق من الغبار والغاز، وتتشتت حول النقطة المركزية للمستعر الأعظم.

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وتطوق هذه القطع الممزقة مساحة أكبر من الحجم الظاهر للقمر الكامل. ويُعتقد أن السحابة الغريبة، هي كل ما تبقى من نجم قزم أبيض انفجر منذ أكثر من 1800 عام.

 




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