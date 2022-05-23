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الإثنين، 23-05-2022 10:06 ص

صور.. امريكية تحصل على درجة البكالوريوس بعمر 82 عاماً

صور-تخرج


الوكيل الإخباري-نجحت امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً في التخرج من الجامعة والحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بولاية ميرلاند الأمريكية.

وحققت ماي بيل حلمها بالسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند، بعد أن قررت العودة للدراسة في أواخر السبعينيات من عمرها.
وحظيت بيل بمسيرة مهنية طويلة كممرضة، لكنها قررت العودة إلى الجامعة لدراسة إدارة الأعمال، كوسيلة لمساعدتها في تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.

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وعن السبب الذي دفعها للعمل في مجال تنظيم الفعاليات بعد المسيرة الطويلة بالتمريض، قالت ماي لمحطة "WJLATV" التابعة لشبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، إنها "حظيت بالكثير من الدعم والثناء على جهودها في تنظيم الفعاليات، أثناء عملها في مراكز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للرعاية الطبية".


وتابعت: "اعتقد المشرفون أن لدي شيئا مميزا. عندما كنت أعمل في مراكز خدمات الصحة قمت بتنظيم بعض الأحداث الكبيرة وقد أعجب الجميع بها، لذلك بدأت في تنسيق مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم".
يذكر أن بيل نالت الشهادة، الأربعاء، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ82.

 

وتداولت مواقع عالمية صور لماي بيل أثناء تخريجها .

 

 


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