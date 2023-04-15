صور مقززة للحوم متعفنة ودجاج فاسد.. إفطار الليبيين مهدد في رمضان

الوكيل الإخباري - ضبطت سلطات الرقابة في ليبيا كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تباع للمستهلكين خلال شهر رمضان، أثناء حملات تفتيش متكررة شملت عدّة مدن، مما أثار مخاوف على الأمن الغذائي بالبلاد.



وآخر ما تم ضبطه كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء والمفرومة الفاسدة، وكميات من البصل الجاف والبطاطا والليمون وبعض الخضروات الفاسدة.



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وخلال حملات تفتيش ، أتلفت السلطات الليبية أطناناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات المطلوبة.



كما تم إغلاق مخازن عدد من المحال لــ"عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية" في العاصمة طرابلس، وأحالت أصحاب المحال المخالفين إلى الجهات القضائية.



ونشرت هيئات الرقابة صورا ومقاطع فيديو وثقت من خلالها لحملات التفتيش التي قامت بها، حيث أظهرت لحوما متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية ودقيق وخضروات فاسدة.

وبشكل متكرّر ودوري، تقوم السلطات الليبية برفض شحنات أغذية وأدوية قبل وصولها إلى الأسواق، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وانتهاء تاريخ استهلاكها.





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